Napoli-Inter, fascia speciale nel pre partita per i nerazzurri: torna “BUU”

Napoli-Inter vedrà i nerazzurri di Conte scendere in campo per il riscaldamento pre partita con una fascia speciale. Visto quanto sta accadendo nel mondo, riproposta l’iniziativa BUU lanciata più di un anno fa in occasione di Inter-Sassuolo

BROTHERS UNIVERSALLY UNITED – “Rispetto, unione, l’essere famiglia: anche oggi l’Inter ribadisce la sua posizione dicendo NO ad ogni tipo di discriminazione.

Nel pre partita di Napoli-Inter i nerazzurri scenderanno in campo indossando una fascia speciale”. Di seguito il tweet del club nerazzurro.