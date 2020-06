Napoli-Inter, conferme su de Vrij titolare! Eriksen dietro le punte – Sky

Napoli-Inter si avvicina, mancano circa due ore al fischio d’inizio. Come riporta Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport”, arrivano conferme sulla presenza dal primo minuto di de Vrij ed Eriksen

CONFERME – Napoli-Inter può dare ad Antonio Conte la qualificazione per la finale di Coppa Italia e il tecnico nerazzurro sceglie i migliori. Secondo “Sky Sport”, conferme su Stefan de Vrij titolare, nonostante in settimana si sia parlato di Andrea Ranocchia favorito. Il centrale olandese dovrebbe stringere i denti ed essere regolarmente al centro della difesa a tre nerazzurra. Sulla trequarti Christian Eriksen, la grande novità annunciata in settimana, è sempre più vicino alla maglia da titolare per supportare Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Di seguito il probabile 3-4-1-2 dell’Inter secondo l’emittente satellitare: 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 15 Young; 24 Eriksen; 10 Lautaro Martinez, 9 Lukaku.