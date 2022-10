Collovati: «Inzaghi, il destino in due partite! Spogliatoio Inter in ebollizione»

Per Collovati Inzaghi ha solo due partite per salvare la panchina, dopo l’inizio di stagione pessimo dell’Inter. L’ex difensore nerazzurro, ospite della trasmissione Calcio Totale su Rai Sport +, ha tempi molto brevi per definire se sarà esonero o meno.

LE DIFFICOLTÀ – Fulvio Collovati, con rammarico, indica chi sta facendo male nell’Inter: «Mi dispiace dirlo, ma uno di questi giocatori è Nicolò Barella. Sbraccia, si lamenta, è uno dei giocatori irriconoscibili rispetto alla scorsa stagione. Vuol dire che lo spogliatoio è in ebollizione. L’allenatore è in discussione, non sono dieci giorni ma due partite: il Barcellona e sabato col Sassuolo. Il destino te lo giochi in queste due partite, poi ci sono tanti problemi. L’allenatore in discussione deve decidere quale portiere far giocare, Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic non ci sono, deve scegliere fra Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. L’allenatore è pagato per trovare soluzioni, non dobbiamo darle noi ma ci sono dei giocatori irriconoscibili rispetto alla scorsa stagione. Uno di questi è Milan Skriniar, che ha nella testa probabilmente che doveva andare via. L’Inter è dipendente da Romelu Lukaku».