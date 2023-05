Collovati: «Inter ha dominato all’andata, ma col Milan rischia ora»

Fulvio Collovati è ritornato sull’andata tra Inter e Milan e ha poi analizzato su Rai Sport i vari rischi che la squadra di Simone Inzaghi può correre.

PERICOLO – Fulvio Collovati evoca incubi per i nerazzurri: «L’Inter ha dominato e poteva fare cinque gol all’andata, nel secondo tempo ha gestito la gara e ha rischiato con il palo di Tonali di prendere rete. Non so se i nerazzurri gestiranno per poi ripartire come sanno fare con gli esterni, con Dimarco e Dumfries. Quando gestisci c’è sempre il pericolo di subire gol, il derby è il derby il gol in trasferta non vale più doppio per cui si riparte da zero. C’è un vantaggio per Inzaghi ma tutto è possibile. Bennacer era fondamentale, andava a giocare sul play e bisognerà capire le condizioni di Leao».