Bucchioni: «Scuse a Inzaghi? Non lo esalto, migliori! Pioli invece…»

GESTIONE DEFICITARIA – Enzo Bucchioni esprime il proprio giudizio sulla stagione di Simone Inzaghi e su quella di Stefano Pioli. Ecco il pensiero del giornalista alla vigilia del decisivo Inter-Milan: «A Inzaghi dovremmo dire bravo ma non chiedere scusa per quello che abbiamo detto perché le partite perse restano. È chiaro che, eventualmente dovesse riuscirci, arrivare in finale di Champions League sarebbe un grandissimo obiettivo che non ti sognavi neppure. Nelle Coppe Inzaghi ha fatto bene, anzi benissimo, ma in campionato ha fatto male, forse malissimo. Non mi sento di esaltarlo. Deve migliorare lui perché la gestione in campionato è stata deficitaria sotto tutti aspetti. Come faccio a criticare Pioli? Gli errori li facciamo tutti. Andando al concreto: lui ha una squadra di 13 giocatori. Anche per domani sera, quale soluzione tattica ha a disposizione che possa cambiare il corso della partita? Non esiste. Se arrivi a questo punto e sei sfavorito sul pronostico tutto dipende dalle mancanze in panchina».