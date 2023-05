Marocchino: «Risultato Inter non sicuro. Se il Milan segna subito…»

Non ci sono certezze in un derby, soprattutto se di Champions League. Domenico Marocchino parla su Rai Sport in questo modo di Inter-Milan.

DEFICIT – Domenico Marocchino non è certo del passaggio del turno dell’Inter in Champions League: «Il risultato non è sicuro, due gol di vantaggio non sono certi per la qualificazione. Se nei primi venti minuti il Milan segna su calcio d’angolo allora la partita si riapre di nuovo, l’Inter dovrà stare attenta a non fare errori in difesa. Secondo me è un 80-20%. Senza Leao il Milan perde il 30% del potenziale, ma diventa una squadra studiata da Inzaghi. L’Inter l’aveva pensata con Bennacer e Leao».