Collovati: «Barella e Tonali incedibili? A 70-80 milioni di euro no!»

Barella e Tonali, i migliori centrocampisti italiani in circolazioni, sono finiti nel mirino della Premier League. Collovati la pensa in questo modo

NO INCEDIBILI − Fulvio Collovati discute sull’incedibilità o meno di Nicolò Barella e Sandro Tonali: «Si tratta di due giocatori forti a cui è difficile rinunciare, ma di fronte a cifre da 70-80 milioni non c’è un giocatore incedibile. Dobbiamo renderci conto che il calcio italiano va in quella direzione. Non siamo più nell’era del berlusconismo, con i fondi ragioni in termini di opportunità. Non si fanno più problemi a vendere giocatori. Io terrei Tonali, Barella ha trascinato l’Inter ma se prendi Frattesi è molto simile. La Juventus però ha venduto Zidane ed è andata avanti». Le sue parole su Tmw Radio.