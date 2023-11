Ciocci: «Thuram? Stupito dalla tecnica! Inter con due squadre»

Da ex attaccante dell’Inter Massimo Ciocci non può non dire la sua sul nuovo numero 9 nerazzurro Thuram. Poi un commento in vista della trasferta contro l’Atalanta.

LA PIÙ FORTE – Massimo Ciocci esprime alcune considerazioni sull’Inter, che è attesa a Bergamo per l’11ª di campionato. Così l’ex calciatore nerazzurro ospite di Radio Sportiva: «L’Atalanta sta dimostrando di essere un’ottima squadra ed è allenata bene. Però l’Inter è forte, quest’anno sembra che abbia anche due squadre. Gli attaccanti stanno bene e si trovano anche bene fra di loro, quindi credo e spero che sia una bellissima partita con gol. Sulla carta sembrerebbe che sia una partita bella, con due squadre molto interessanti. Però credo anche che l’Inter sia la più forte. C’è da dire che ogni partita ha una storia a sé. Ma quando l’Inter ha voglia di giocare lo fa e fa anche male all’avversario. Avevo dei dubbi su Thuram anche perché mi è dispiaciuto molto che un grande giocatore come Lukaku sia andato via. A parte il fatto che dal punto di vista fisico sta messo benissimo, anche con la corsa, la cosa che mi ha stupito di più è la tecnica. Non pensavo che fosse così forte tecnicamente: riesce a stoppar bene la palla, a darla dietro, a fare lo scarico, dribling. Thuram è un giocatore completo ed è stato fortunato ad avere di base una squadra molto forte che lo mette al posto giusto al momento giusto».