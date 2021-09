Champions League, sorpresa Sheriff nel gruppo Inter! Haaland no stop

Sono appena terminate le due partite del mercoledì di Champions League iniziate alle ore 18.45. Da segnalare soprattutto la sorprendente vittoria dello Sheriff contro lo Shakhtar Donetsk, che si porta così a tre punti nel girone proprio dell’Inter. Nell’altra gara giocata vittoria per il Borussia Dortmund, con gol del solito Erling Haaland.

SHERIFF-SHAKHTAR DONETSK – Esordio sorprendente dello Sheriff di Tiraspol che continua a stupire tutti dopo aver raggiunto lo storico traguardo di arrivare alla fase a gironi della Champions League. A farne le spese lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, che vede i suoi andare in svantaggio già nel primo tempo grazie a una bellissima girata in area di Traoré. I padroni di casa sono pericolosi in contropiede e nel secondo tempo, al 62′ trovano anche il raddoppio con Yansane. Tre punti importantissimi quelli trovati dai moldavi con il 2-0 di oggi, mentre si complica per gli uomini di De Zerbi la corsa alla qualificazione agli ottavi di finale.

BESIKTAS-BORUSSIA DORTMUND – Nessun problema per i tedeschi, che hanno la meglio sui campioni di Turchia con un 1-2. Ad aprire le marcature, nel primo tempo, ci pensa Jude Bellingham a insaccare la rete dello 0-1 su assist di Thomas Meunier. Sempre nel finale della prima frazione di gioco, in pieno recupero, arriva anche il raddoppio. Chi segna? La risposta è ovvia. Il solito Erling Haaland, all’ottavo gol in stagione. Nella ripresa i tedeschi tengono il risultato, sprecando anche numerose occasioni, ma in pieno recupero arriva il gol dell’1-2: al 94′ infatti Montero approfitta di una distrazione generale della difesa giallo-nera e insacca di testa. Rete che però non basta: tre punti preziosi per la squadra di Marco Rose.