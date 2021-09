Champions League, CR7 non basta. Siviglia-Salisburgo, succede di tutto!

Terminano le prime due partite di questa prima giornata di Champions League. Pareggio in Siviglia-Salisburgo e la vittoria dei padroni di casa in Young Boys-Manchester United. CR7 in gol con i Red Devils, mentre in Spagna succede di tutto con ben quattro rigori fischiati.

SIVIGLIA-SALISBURGO – Succede di tutto in Spagna, con ben quattro rigori fischiati e tutti nel primo tempo. Il primo per il Salisburgo, si presenta Karim Adeyemi sul dischetto e tira fuori. Al 21′ altro rigore per gli austriaci, questa volta dagli undici metri batte Luka Sucic che porta in vantaggio i suoi per 0-1. Al 37′ terzo rigore per i salisburghesi, ancora una volta Sucic dal dischetto e incredibilmente sbaglia il secondo rigore su tre. Finita qui? Assolutamente no, perché sul finale di primo tempo arriva il quarto rigore, questa volta per il Siviglia e Ivan Rakitic dal dischetto non sbaglia. Nel secondo tempo i padroni di casa restano in dieci dopo una simulazione di En-Nesyri che gli vale il secondo giallo. Nonostante l’inferiorità numerica gli spagnoli vanno più volte vicini al gol, ma la sfida termina con il punteggio di 1-1.

YOUNG BOYS-MANCHESTER UNITED – Non basta CR7 agli inglesi, cadono per 2-1 in Svizzera. Proprio Cristiano Ronaldo mette il suo sigillo dopo 13 minuti, lasciando presagire una partita semplice per i Red Devils. Che viene però “rovinata” da Aaron Wan-Bissaka che al 36′ viene espulso. Da lì in poi solo lo Young Boys in campo, con la rete del pareggio segnata da Moumi Ngamaleu al 66′ e nel finale la beffa, con la rete decisiva di Jordan Siebatcheu che fissa il punteggio finale sul 2-1.