Correa si scalda per Inter-Real Madrid: «La Champions League è tornata»

Joaquin Correa scalda i motori in vista di Inter-Real Madrid ieri sera, che sancisce il debutto in Champions League per i nerazzurri. Attraverso un post pubblicato su Instagram, l’argentino ha espresso tutta la sua eccitazione per la sfida.

RITORNO – La Champions League è finalmente tornata. In queste ore si stanno già infatti giocando due sfide (Young Boys-Manchester United e Siviglia-Salisburgo, ndr) e domani sera, a San Siro, sarà il turno dei nerazzurri. Joaquin Correa scalda già i motori in vista di Inter-Real Madrid di domani, attraverso un post sul suo profilo ufficiale Instagram. “La Champions League è tornata. Forza Inter!” le parole dell’argentino. Che potrebbe in ogni caso partire dalla panchina, con la coppia Lautaro Martinez–Edin Dzeko dal primo minuto.