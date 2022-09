Cesari: «Scharer molto bene, espulsione c’è! E l’altra chiesta dall’Inter no»

Scharer ha debuttato come arbitro dell’Inter ieri nella vittoria per 0-2 in casa del Viktoria Plzen. Cesari ha fatto la moviola della partita e promosso le scelte del direttore di gara svizzero.

BUONA LA PRIMA – Durante Champions League Live su Canale 5 Graziano Cesari premia Sandro Scharer in Viktoria Plzen-Inter: «Secondo me molto molto bene. In un episodio l’Inter ha chiesto il cartellino rosso (a Jan Sykora, ndr) per chiara occasione da rete: ci dev’essere il possesso del pallone. In questo caso Denzel Dumfries non ce l’ha, il cartellino che mostra l’arbitro svizzero è quello giallo. E fa bene. Poi raccoglie un suggerimento del VAR, al 59′. C’è un intervento su Nicolò Barella, che rimane fermo sul terreno di gioco, e lui mostra l’ammonizione (a Pavel Bucha, ndr). Non ero d’accordo in presa diretta, perché per me è un intervento da rosso, ma ci ha messo un secondo andando al monitor a cambiare».