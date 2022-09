Condò: «L’Inter a Plzen? Una birretta! Ha messo un primo puntello»

Viktoria Plzen-Inter si è conclusa sul punteggio di 0-2, nonostante un’evidente differenza in campo e mezz’ora in superiorità numerica. Per questo Condò, durante Champions League Show su Sky Sport, parla di vittoria anche troppo stretta.

IL MASSIMO COL MINIMO – Paolo Condò valuta la prestazione: «L’Inter si fa una birretta, perché Plzen è la casa della birra. L’impegno non è stato particolarmente gravoso, è stato sereno e tranquillo. È uscito un risultato che poteva essere anche più largo ma che rimette l’Inter in galleggiamento. Ha due avversari terribili con Bayern Monaco e Barcellona, ma l’idea di fare sei punti col Viktoria Plzen mi sembra che sia già a più di metà dell’opera. Sono entrati molto presto in modalità risparmio di energie, hanno fatto quello che serviva. Vero che ci sono stati cinque minuti dove la difesa ha dovuto fronteggiare gli attacchi forsennati degli avversari, che erano in dieci, ma è un momento. Poi ha pensato molto a Udine, già dalle scelte iniziali. Edin Dzeko? Gol e assist, ma il recupero di Romelu Lukaku è assolutamente fondamentale. Dopo la sosta in pochi giorni torna José Mourinho a San Siro, poi una rivale storica per l’Inter perché arriva il Barcellona. È un puntello molto importante che l’Inter ha messo sulla sua primavera, che non so se proseguirà in Champions League o in Europa League. Ma ha cancellato il quarto posto di due anni fa. Ora è serena che avrà una primavera europea».