Champions League, dopo l’Inter oggi tre italiane: partite e diretta TV

L’Inter ieri ha fatto il suo, vincendo 0-2 in Repubblica Ceca col Viktoria Plzen. Oggi in Champions League ben tre italiane, col Milan che anticipa e il Napoli slittato di ventiquattro ore rispetto a ieri. La Juventus è l’unica partita che non andrà in diretta TV bensì su Amazon Prime Video. Qui i risultati e le classifiche di ieri.



CHAMPIONS LEAGUE – 2ª GIORNATA

GRUPPO A

Rangers-Napoli mercoledì 14 settembre ore 21 – diretta TV Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming Sport Mediaset

CLASSIFICA: Napoli 3, Liverpool 3, Ajax 3, Rangers 0 (Napoli e Rangers una partita in meno)

GRUPPO E

Milan-Dinamo Zagabria mercoledì 14 settembre ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming Mediaset Infinity

Chelsea-Red Bull Salisburgo mercoledì 14 settembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 256, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Dinamo Zagabria 3, Milan 1, Red Bull Salisburgo 1, Chelsea 0

GRUPPO F

Shakhtar Donetsk-Celtic mercoledì 14 settembre ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 253, streaming Mediaset Infinity

Real Madrid-RB Lipsia mercoledì 14 settembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 254, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Shakhtar Donetsk 3, Real Madrid 3, RB Lipsia 0, Celtic 0

GRUPPO G

Copenaghen-Siviglia mercoledì 14 settembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 257, streaming Mediaset Infinity

Manchester City-Borussia Dortmund mercoledì 14 settembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 255, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Manchester City 3, Borussia Dortmund 3, Copenaghen 0, Siviglia 0

GRUPPO H

Juventus-Benfica mercoledì 14 settembre ore 21 – diretta streaming Amazon Prime Video

Maccabi Haifa-PSG mercoledì 14 settembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Benfica 3, PSG 3, Juventus 0, Maccabi Haifa 0

Per ogni blocco di partite sarà possibile seguire Diretta Gol Champions League sul canale Sky Sport 251.