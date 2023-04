Cesari: «Inter-Juventus, 10 e lode per l’arbitro Doveri: superbo!»

A Mediaset, nel post-partita di Inter-Juventus giocata a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia (vedi articolo), ha parlato l’ex arbitro Graziano Cesari proprio del direttore di gara del match.

SUPERBO − L’ex arbitro Graziano Cesari ha commentato così Inter-Juventus di Coppa Italia a Mediaset nel post-partita: «10 e lode per Daniele Doveri! Il gol di Edin Dzeko era in fuorigioco quindi giusto per annullarlo. Al 64’ c’è un controllo e un dialogo tra Doveri e VAR e si decide che non c’è niente. E infatti non c’è mai calcio di rigore. Quando un arbitro raccoglie una valutazione di un assistente e si mette in mezzo con determinazione, come successo con Mattia De Sciglio, dimostra tutta la sua concentrazione. L’arbitraggio è stato superbo per un arbitro molto molto bene».