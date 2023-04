Dimarco: «Dal Benfica cambiata la stagione! Teniamo alla Coppa Italia»

Federico Dimarco ha segnato la rete che ha deciso Inter-Juventus. Il migliore in campo della semifinale di ritorno di Coppa Italia ha commentato così, su Sky Sport, il successo nerazzurro

Queste le parole di Dimarco: «Penso che questo gruppo si meriti tanto. E una squadra che lotta sempre per questa maglia. Siamo contenti di aver raggiunto, ancora una volta, la finale di Coppa Italia. E un trofeo importante, ci teniamo molto. Quello che ci era mancato nell’ultimo mese era che non pensavamo partita per partita, ma troppo in là. Dal Benfica si sono visti i risultati, abbiamo iniziato a pensare partita dopo partita. Meriti di Inzaghi? Il nostro gioco ci porta ad avere tanta mobilità in campo. Quando ruoti ti trovi in parti del campo che non ti aspetti, sono frutti del lavoro che facciamo in settimana. Bastoni? Ci conosciamo da quando giocavamo insieme a Parma, poi quando sono tornato qui all’Inter abbiamo trovato un feeling, anche con Mkhitaryan anche che ci ha portato a fare grandi partite con avversari di parole. Differenza di rendimento fra Coppe e campionato? Quando pensi troppo in là lasci passare dei punti. Per il resto il gruppo è molto unito, la squadra lotta per il risultato. Dal Benfica è cambiata la storia, siamo arrivati in un momento della stagione molto importante».