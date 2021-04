Cesari: «Brozovic solo giallo in Inter-Cagliari, bravo Pairetto! E lo spiega»

Cesari – ex arbitro e attuale moviolista per ‘Sport Mediaset’ – a “Pressing Serie A” su Italia 1 giudica la prestazione arbitrale di Pairetto in Inter-Cagliari, promuovendola soprattutto per la scelta nell’episodio con protagonista Brozovic

GIALLO GIUSTO – Giudizio positivo quello di Graziano Cesari sul fischietto di Inter-Cagliari: «Buon arbitraggio di Luca Pairetto. Sono d’accordo con l’episodio più discusso. Sicuramente al 52′ è da cartellino giallo Marcelo Brozovic, che entra in scivolata (su Joao Pedro, ndr). E l’arbitro gli spiega subito il perché dell’ammonizione. L’intervento di Brozovic è sul pallone, per questo il provvedimento è assolutamente corretto. Giallo, solo giallo e sempre giallo in questi casi! Il gol annullato ad Alexis Sanchez per fuorigioco netto è una scelta assolutamente corretta e oggettiva perché è al di là». Questo il commento di Cesari, che conferma le nostre argomentazioni (vedi moviola) e allontana le ridicole ipotesi di chi chiedeva l’espulsione per il centrocampista croato dell’Inter.