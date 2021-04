Moviola Inter-Cagliari: tutto buon sul gol di Darmian, grazie a un ex

Inter-Cagliari ha avuto Luca Pairetto come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentesima giornata di Serie A 2020-2021 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Nichelino, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-CAGLIARI, PRIMO TEMPO – Luca Pairetto voto 6. Poco da discutere in una partita molto corretta e senza grandi interruzioni. Al 17′ gol annullato ad Alexis Sanchez, in netto e indiscutibile fuorigioco al momento dell’assist di Romelu Lukaku. Cinque minuti dopo mischia in area su punizione, tira Milan Skriniar e para Guglielmo Vicario ma è tutto fermo: segnalato un tocco di mano di Alessandro Bastoni sul primo rimpallo. Il difensore dell’Inter, peraltro, forse era in fuorigioco. Prima dell’intervallo, al quale si va giustamente senza recupero, manca un fallo di Andrea Carboni che sulla linea laterale trattiene Romelu Lukaku.

MOVIOLA INTER-CAGLIARI, SECONDO TEMPO – Il primo cartellino giallo della partita arriva al 52′, per Marcelo Brozovic che entra in scivolata ma colpisce Joao Pedro: corretto. All’ora di gioco fallo di Alexis Sanchez su Vicario, l’intervento del cileno è netto ma resta un dubbio. Non tanto sull’irregolarità, evidente, o sul fatto che sia avvenuta fuori dal campo (non conta) quanto perché il pallone non sembrava più in gioco al momento del contatto: in tal caso si sarebbe dovuto ripartire dal calcio d’angolo. Al 71′ poteva starci una punizione al limite, con Lautaro Martinez che salta Diego Godin il quale lo ostacola per impedirgli il tiro. È lo stesso difensore del Cagliari, uno dei tanti ex, a tenere poi in gioco Achraf Hakimi che serve l’assist a Darmian del gol partita. Al 90′ Leonardo Pavoletti si appoggia su Skriniar e colpisce di testa: fallo in attacco. Si chiude con un’ammonizione all’ex Radja Nainggolan, che ferma Lukaku lanciato verso l’area.