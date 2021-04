Bastoni ha sempre più personalità: in possesso centrocampista aggiunto

In Inter-Cagliari è arrivata l’ennesima conferma della crescita di Bastoni. Il difensore è diventato un centrocampista in più.

DOPPIO RUOLO – Bastoni ormai non è più una sorpresa. Da quando in un lontano Sampdoria-Inter addirittura del 2019 Conte lo ha mandato in campo da titolare non è praticamente più uscito dal campo. Ed è cresciuto, costantemente. Inter-Cagliari ne è l’ulteriore conferma. Ormai per la squadra è un centrocampista aggiunto in impostazione.

CENTROCAMPISTA AGGIUNTO – Conte si fida si fida di Bastoni e il difensore ha sempre più fiducia in sè stesso. Un circolo virtuoso. In Inter-Cagliari i suoi tocchi di palla sono stati 100, superati solo dai 104 di de Vrij. Questa presa da Whoscored è la mappa che li rappresenta:

Come evidente il numero 95 non si è limitato a fare il difensore. La squadra ha giocato alta, in proiezione offensiva. E Bastoni è diventato un mediano in più sulla zona di sinistra. Il giocatore deputato all’impostazione mentre l’esterno sinistro andava ad affiancarsi alle punte. Il classe 99 ha messo insieme 83 passaggi, secondo nerazzurro sempre dopo de Vrij, di cui 47 in avanti. Con una specifica significatica: i 19 passaggi riusciti sulla trequarti sono il quarto dato più alto della squadra. Alla pari di Sensi.