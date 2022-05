Cesari: «Arbitro di Juventus-Inter? Dico lui. Orsato no per un motivo»

Graziano Cesari, dagli studi di Pressing Serie A su Italia Uno, ha parlato della possibile designazione arbitrale in vista di Juventus-Inter di Coppa Italia. Poi spiega il no a Orsato

ARBITRO IDEALE − Cesari si sbilancia sulla scelta del fischietto in vista della finale di Coppa Italia: «Per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter preferirei un arbitro di Roma, di grande esperienza, che conosce bene i giocatori. Paolo Valeri sarebbe il massimo. In questa partita, dove si sommano errori consecutivi di diversi arbitri non mando un arbitro che tre anni fa ha fatto quello che ha fatto come Daniele Orsato».