Bergomi: «A Lautaro Martinez serve uno veloce. Dybala non funzionale»

Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Calcio Club, ha fatto un intervento in merito a Lautaro Martinez. Il Toro, a detta dello Zio, necessita di un attaccante veloce come partner. Non può essere Dybala

CERCASI COMPAGNO − Bergomi ritiene che all’Inter manchi un partner ideale per Lautaro Martinez: «Lautaro Martinez ha bisogno di un attaccante veloce. Ma sapete quante volte l’Inter è andata in vantaggio e non ha sfruttato gli spazi in ripartenza? Dzeko lo tengo ma devi andare a prendere un altro giocatore, Dybala-Lautaro Martinez per me non è funzionale. E neanche Dzeko».