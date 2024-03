Cecchi difende: «Mi dite cosa c’entra Inzaghi l’altra sera?! Lì non è uno stadio»

Cecchi difende Simone Inzaghi dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League. Il giornalista poi parla anche del Metropolitano.

POCHE COLPE − Intervenuto su Radio Sportiva, Stefano Cecchi difende il tecnico nerazzurro: «Inzaghi, c’è una parte del mondo interista, che non gli perdona quel campionato perso. Fin quando le cose vanno bene è tutto OK per l’Inter, quando le cose vanno male torna fuori il problema Inzaghi. Mi dite cosa c’entra Inzaghi l’altra sera?! In calcio si gioca in due, quello non è uno stadio, è un girone dantesco».