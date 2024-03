Inter, manca fiato al centro: chi riposa col Napoli? Un indizio

L’Inter ripartirà dalla sfida col Napoli (domenica alle 20.45) dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League. E Simone Inzaghi dovrà fare delle scelte di formazione, specialmente in una zona del campo.

NUOVA PARTENZA – Con l’eliminazione dalla Champions League, l’Inter ha l’obbligo di concentrarsi sul campionato. Continuando lo straordinario e annichilente percorso di questa stagione. A partire dalla sfida di domenica sera (ore 20.45) contro il Napoli, prima dell’ultima sosta per le nazionali. E ora Simone Inzaghi ha un vantaggio non indifferente. Quello di poter preparare una partita alla settimana, senza dover fare i calcoli con altri impegni. Potendo quindi fluidificare le rotazioni dei suoi giocatori, soprattutto in un reparto.

DEBITO D’OSSIGENO – Contro l’Atletico Madrid molti giocatori dell’Inter sono sembrati in difficoltà a livello fisico. Su tutti Henrikh Mkhitaryan, tra i meno brillanti in campo. E non c’è troppo da stupirsi, considerando che è il giocatore di movimento più utilizzato da Inzaghi, con 2.943 minuti totali in stagione (fonte: transfermarkt). L’armeno non salta una gara dal 29 novembre, quando osservò dalla panchina il 3-3 dell’Inter in casa del Benfica. Da lì in poi sempre in campo, sempre dall’inizio, e quasi sempre fino alla fine. Col senno di poi, l’uscita al 61′ contro il Bologna sabato scorso non è bastata per ricaricare a sufficienza le batterie. E non è da meno Nicolò Barella, terzo tra i giocatori di movimento per minuti in campo (2.757). Numeri che impongono dei ragionamenti a Inzaghi, per certi versi già anticipati.

INDIZIO CHIARO – Proprio prima della sfida con l’Atletico Madrid il tecnico dell’Inter aveva ventilato un possibile cambio in mediana. Esaltando il lavoro di Davide Frattesi in vista del ritorno degli ottavi di Champions League. Invece il numero 16 è subentrato a Barella a sei minuti dal novantesimo. Provando a liberare la sua fresca frenesia nel finale di gara, dove spesso si è rivelato decisivo. E proprio Barella potrebbe lasciare il posto a Frattesi contro il Napoli. Soprattutto considerando i prossimi impegni in nazionale, di cui il 23 nerazzurro è un punto fisso. A Mkhitaryan potrebbe invece essere richiesto un piccolo sacrificio, in vista poi di due settimane a basso cabotaggio prima della ripresa del campionato.