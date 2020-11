Cauet: “Eriksen? Conte e l’Inter vogliono aspettarlo, lui migliori”

Benoit Cauet

Cauet prova a spronare Eriksen, che ieri ha parlato dalla Danimarca iniziando a mettere dubbi sul suo futuro (vedi articolo). L’ex centrocampista, intervistato da Fanpage, sostiene che nonostante tutto Conte e l’Inter possano anche pensare di non disfarsene subito.

PERCHÉ NON FUNZIONA? – Benoit Cauet si esprime sulla situazione più discussa di casa Inter: «Nel problema di Christian Eriksen c’è un po’ di tutto. C’è il giocatore che deve mettersi maggiormente a disposizione, perché forse la squadra ha bisogno anche di altro da uno come lui. Parlo non solo di giocate, ma anche di temperamento e personalità. Eriksen ha la capacità di prendere in mano il gioco, ha qualità, colpi eccezionali, visione di gioco, ma è discontinuo e da quando è arrivato fatica a trovare il suo ruolo nell’Inter. Penso che il club e Antonio Conte vogliano comunque aspettare Eriksen, ma lui deve diventare più decisivo e migliorare sotto l’aspetto caratteriale».

