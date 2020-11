Inter-Monza, oggi amichevole durante la sosta: appunti per Conte

Suning Training Centre Inter

Inter-Monza è una partita amichevole che oggi i nerazzurri giocheranno per tenere in forma chi durante la sosta non è andato in nazionale. Al Suning Training Centre di Appiano Gentile calcio d’inizio alle ore 15, con possibilità per Conte di provare diversi elementi.

SPAZIO AI RIMASTI – Inter-Monza potrà dare qualche indicazione ad Antonio Conte. La prossima partita ufficiale è distante nove giorni, contro il Torino domenica 22 alle ore 15, ma oggi si fa una prima prova generale in attesa dei nazionali. Il gruppo a disposizione del tecnico è, ovviamente, ridottissimo visto che sono ben sedici i giocatori convocati, ma qualcosa si potrà valutare. In primis sulle fasce, dove sono rimasti a Milano sia Matteo Darmian sia Ashley Young: quasi scontato che partiranno loro da titolari. Poi c’è Radja Nainggolan, che nei giorni liberi a inizio settimana è tornato a Cagliari. Nessun messaggio di mercato: per lui è normale, ma chissà che le due settimane di sosta non possano portarlo ad avere una maglia da titolare col Torino.

TANTI GIOVANI – Con Stefano Sensi e Matias Vecino infortunati, più Daniele Padelli in quarantena, i restanti disponibili per Conte in Inter-Monza sono solo Andrea Ranocchia e i portieri. Scontato che Samir Handanovic e Ionut Andrei Radu si alternino, sperando che almeno oggi non arrivino gol subiti. Poi largo ai giovani, sfruttando il fatto che il Campionato Primavera 1 è sospeso e che l’Under-19 di Armando Madonna non gioca da quaranta giorni. Questo pomeriggio in tanti potranno mettersi in mostra (vedi articolo), e chissà che qualcuno non si guadagni una chance in prima squadra in gare ufficiali. Monza allenato da un ex nerazzurro: Cristian Brocchi. I brianzoli, tornati in Serie B dopo diciannove anni, hanno nove punti dopo sette giornate (con una partita in meno). Inter-Monza sarà particolare per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che gestiscono il club e si troveranno una sorta di derby.