Eriksen: “Tifosi mi vogliono in campo, ma Conte ha altre idee. A gennaio…”

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Christian Eriksen, attualmente impegnato con la sua Danimarca, ha parlato all’emittente danese TV2 Sport riguardo al suo attuale momento nell’Inter, al rapporto con Antonio Conte e i tifosi e sul suo possibile futuro.

FUTURO DA VALUTARE – Christian Eriksen torna a parlare nella sua Danimarca, dove è impegnato attualmente con la nazionale. Il trequartista dell’Inter ha parlato del suo attuale momento all’Inter e sul fatto che stia davvero giocando poco fin dal suo arrivo. Ecco le sue parole, legate specialmente al rapporto con i tifosi, con Antonio Conte e sul suo possibile futuro sul mercato: «Non è questa la situazione che avevo immaginato. Penso che tutti i calciatori vogliano giocare il più possibile, ma è l’allenatore a decidere. È una situazione strana, i tifosi vorrebbero vedermi giocare ed è ovviamente ciò che vorrei fare anche io. L’allenatore la pensa diversamente ed è qualcosa che come giocatore devo rispettare. Forse in questo momento non sta andando bene all’Inter, ma in passato anche quando non giocavo la squadra vinceva. Quindi rispetto il fatto che quando gioco di meno, la squadra vince comunque. Ora mi concentro sul calcio giocato, poi a gennaio quando si apre il mercato vedremo cosa succederà».

Fonte: TV2 Sport