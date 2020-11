VIDEO – Inter, gran tris in casa Juventus in Coppa Italia: firme d’autore

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 13 novembre 1996. Nei quarti di finale di Coppa Italia l’avversaria di turno è la Juventus. E già all’andata, giocata a Torino, i nerazzurri ipotecano l’accesso alle semifinali.

Juventus-Inter 0-3: il tabellino

JUVENTUS – Rampulla; Ferrara, Porrini, Iuliano, Torricelli; Deschamps, Tacchinardi, Lombardo (63′ Di Livio); Zidane (46′ Padovano); Del Piero, Vieri (63′ Jugovic). All. Lippi

INTER – Pagliuca; Angloma (46′ Bergomi), Galante, Fresi, Pistone; Zanetti, Djorkaeff, Ince, Winter, Paganin (81′ Verti); Zamorano (84′ Ganz). All. Hodgson

Gol: 33′ Zamorano, 77′ Ince, 89′ Djorkaeff (I)

Ammoniti: Lombardo, Tacchinardi (J), Pistone, Djorkaeff (I)

Una perfetta andata dei quarti di finale di Coppa Italia, quella del 13 novembre 1996 tra Juventus e Inter. A Torino, allo Stadio Delle Alpi, i nerazzurri sfoggiano una prestazione che rasenta la perfezione, senza che i padroni di casa riescano a reagire. E infatti il vantaggio degli ospiti arriva al 33′, col facile tap in di Ivan Zamorano sul cross rasoterra di Pistone. Tra i bianconeri l’unico che prova ad avere sussulti è Zinedine Zidane, che però non riesce ad aggiustare la mira. E nella ripresa l’Inter chiude definitivamente gara e discorso qualificazione. Al 77′ Paul Ince stacca imperiosamente a centro area per insaccare di testa il raddoppio. Poi, ad un minuto dal novantesimo, arriva anche il tris nerazzurro, grazie al bel tiro al volo di Youri Djorkaeff dal limite, su errore in disimpegno della Juventus. Si conclude così uno 0-3 senza storia per l’Inter, che ipoteca seriamente la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia (il ritorno a San Siro finisce 1-1). Nel video YouTube di “michool82” il resoconto della gara: