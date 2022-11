Cassano: «Inter, miracolo in Champions League! Inzaghi idee e coraggio»

Cassano, alla Bobo Tv su Twitch, si esprime sul percorso in Champions League dell’Inter definito come un miracolo. Parole di elogio nei confronti di Inzaghi

PREMIATO − Antonio Cassano non ha dubbi sul lavoro del tecnico piacentino: «L’Inter ha fatto un miracolo: il Bayern Monaco oggi fa un altro sport, a Barcellona ha fatto una grandissima partita e l’ha meritata. Inzaghi ha fatto uno step diverso: alla Lazio ha fatto un super lavoro perché ha vinto dei trofei. Qui all’Inter, ha fatto scelte importanti: Dimarco partiva in terza fila e lo ha buttato dentro titolare; Correa uomo suo? Non fai bene, sei fuori! Stessa cosa con Handanovic. Ha avuto idee, coraggio. Inzaghi va premiato!».