Atletico Madrid, 4 giocatori sul mercato: l’Inter osserva da vicino

L’Atletico Madrid non sta vivendo un gran periodo. In settimana è arrivata l’eliminazione dalla Champions League, con l’ultimo nel girone. La situazione economica non è poi delle migliori. L’Inter osserva con attenzione.

QUATTRO – L’Atletico Madrid è in crisi, sia sul campo che economicamente. Per la prima volta dall’arrivo di Diego Simeone sulla panchina dei Colchoneros, sono fuori dall’Europa. Senza le entrate che arrivano dalla Champions League, la situazione economica peggiora. Ciò ha fatto sì che siano ben quattro i giocatori finiti sul mercato. Tra questi, anche un ex obiettivo dell’Inter.

RINFORZI – L’Atletico punta a rinforzarsi a gennaio. Per farlo ha appunto bisogno di vendere. I giocatori finiti sul mercato sono secondo Cadena Ser sono: Joao Felix, Rodrigo De Paul, Thomas Lemar e Yannick Carrasco. Tra questi De Paul è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Dopo le stagioni a Udine con cui si è presentato al calcio che conta, l’Inter lo aveva messo sul taccuino. L’argentino passò poi in Spagna per 35 milioni, cifra ben lontana dalle possibilità nerazzurre. Ora la situazione è cambiata e i club interessati a lui e Joao Felix sono parecchi.