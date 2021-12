Cassano: «Inter e Milan qualcosa in più. Lukaku? Torna e il Chelsea male!»

Cassano vede Inter e Milan favorite per vincere la Serie A, avendo per lui qualcosa in più di Atalanta e Napoli. Da Bobo TV, sul canale Twitch di Vieri, l’ex attaccante se la prende poi con Lukaku facendo notare come col belga il Chelsea abbia peggiorato il suo rendimento nelle ultime partite.

DERBY PER IL TITOLO? – Antonio Cassano lancia Inter e Milan per vincere la Serie A: «Le due milanesi hanno qualcosa in più per determinate situazioni. Il Napoli mi piace di più, ma Luciano Spalletti ha avuto tutti gli infortuni in una volta. All’Atalanta bisogna dare merito, perché gioca sempre all’attacco. Le prime quattro possono vincere tutte, ma le due milanesi le vedo più pronte per esperienza e giocatori».

RIENTRO NEGATIVO – Cassano fa poi notare una singolarità, ossia che il Chelsea col rientro di Romelu Lukaku dall’infortunio ha perso il primato in tre giorni fra Premier League e Champions League: «Sarà un caso nelle ultime due partite ma non sta giocando bene. Lasciamo stare i gol che ha preso, ma con Lukaku gioca un altro tipo di calcio. Io penso, per la persona che è e per quello che ha dimostrato come allenatore, che Thomas Tuchel ha preso la responsabilità di comprare Lukaku. Poi però deve fare delle scelte: il calcio migliore lo fa senza. Timo Werner possiamo criticarlo e dire che non è buono, però se non funziona Lukaku lui ha Kai Havertz come centravanti finto. In finale di Champions League aveva fatto gol lui, senza Lukaku gioca un calcio fantastico e quando rientra la casualità cosa dice?»