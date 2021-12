Ceccarini: «Rinnovo Brozovic, sempre più fiducia Inter! Novità Perisic»

Brozovic può rinnovare con l’Inter in tempi abbastanza rapidi. Lo afferma il giornalista Ceccarini da TuttoMercatoWeb, parlando poi di una possibilità più concreta per Perisic.

I RINNOVI – “Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dopo aver sistemato le questioni Lautaro Martinez e Nicolò Barella sono pronti ad altri scatti vincenti. Il club nerazzurro infatti ha già trovato un accordo di massima per un accordo con Federico Dimarco fino al 2026 e ora il prossimo step riguarda Marcelo Brozovic. Per quanto riguarda il forte centrocampista croato aumenta sempre più la fiducia che prima di Natale possa arrivare l’intesa definitiva. La differenza tra offerta e richiesta è ormai minima e la sensazione è che a breve ci sarà la fumata bianca per un contratto di altri quattro anni. Un bel colpo per l’Inter ma anche per il giocatore che andrà a guadagnare una cifra intorno ai sei milioni e mezzo di euro più bonus. La novità è che si aperto uno spiraglio per Ivan Perisic. Le dichiarazioni rilasciate prima della partita con il Real Madrid fanno capire che forse non è ancora tutto deciso. L’Inter farà un tentativo proponendo un biennale”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini