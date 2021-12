Adani: «Inter, percorso che parte da lontano. Calcio non da nostri confini»

Adani elogia l’Inter per quello che sta proponendo in questo scorcio di stagione. L’ex difensore nerazzurro, durante Bobo TV sul canale Twitch di Vieri, ha parlato della rincorsa fatta nell’ultimo mese e non solo.

ORA COMPETITIVI – Daniele Adani valuta quanto fatto dall’Inter: «Secondo me è stato un percorso che parte da lontano e che ha un’evoluzione che porta agli ottavi di Champions League. Un mese fa era a -7, poteva andare a -10 e ora è alla pari di due squadre che stavano facendo un percorso quasi perfetto. Simone Inzaghi ha avuto il tempo di accorciare senza farsi condizionare dal ritmo di quelle due, che non c’era nemmeno in Europa. Tutto questo con grandi giocate calcistiche, di un calcio che spesso non si vede nei nostri confini se non dall’Atalanta. Alla fine l’Inter è meritatamente lì, in un campionato che nelle prime quattro rimane molto avvincente».