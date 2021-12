De Rosa: «Perisic e Brozovic vittorie di Conte! Inzaghi ha raccolto eredità»

Perisic e Brozovic hanno finora disputato una grande stagione con l’Inter, che sta lavorando ai rispettivi contratti (vedi articolo). Geri De Rosa, intervenuto a Sky Sport 24, attribuisce più a Conte che a Inzaghi i meriti della crescita dei due croati. Di seguito le sue dichiarazioni.

MERITI ANTECEDENTI – Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, secondo Geri De Rosa, sono due “creature” di Antonio Conte: «I croati sono due grandi vittorie di Conte, da gennaio scorso Perisic è un vero esterno e Brozovic nettamente il migliore centrocampista del campionato e forse tra i migliori d’Europa. Non era così prima, Perisic per Conte era una seconda punta. Poi ci ha lavorato, ha avuto pazienza e ora è devastante. Brozovic corre tantissimo e lo fa sempre in modo intelligente per la squadra, Simone Inzaghi ha raccolto questa eredità e lo ha valorizzato ulteriormente. Bisogna riconoscere il lavoro di Conte e del suo staff».