Caso Salernitana, Abete: «C’è iter in corso, al momento nessuna delibera»

Giancarlo Abete, commissario della Lega Nazionale dilettanti, ha parlato in conclusione del Consiglio Federale della Lega in merito alla situazione legata al caso Salernitana

ITER − Abete conferma la mancata deregola dopo il Consiglio: «C’è un iter in corso che entra nella fase decisiva che scade il 31 dicembre. Non c’è possibilità di intervento al momento, vediamo se ci saranno offerenti entro quella data. Non può essere modificato l’iter e quindi non c’è al momento nessuna delibera innovativa».