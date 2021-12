Inter, Zhang si ‘regala’ i rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin. Anche Inzaghi?

L’Inter festeggia il compleanno del presidente Steven Zhang (queste le sue parole). Intanto, molto vicini i rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin. Al lavoro anche per quello di Inzaghi

RINNOVI − Il più grande regalo che Steven Zhang vuole farsi è il rinnovo di tre grandi protagonisti dell’Inter: Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Come riporta Sport Mediaset, il prolungamento per i tre tenori della dirigenza nerazzurra è molto vicino. Il loro contratto sarà allungato fino al 2024. Dirigenza, al contempo, al lavoro per prolungare anche il contratto di Simone Inzaghi in scadenza nel 2023. Anche per il tecnico, l’obiettivo è quello di estenderlo almeno fino al 2024.