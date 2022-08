Caso Inter-Digitalbits, lo sponsor: «Da noi no risposte. Ecco chi gestisce!»

Negli ultimi giorni è nato in casa Inter il caso Digitalbits e i mancati pagamenti da parte dello sponsor. A tal proposito si è espresso il Managing Director di Digitalbits, Daniele Mensi

NO COINVOLGIMENTO − Mensi si è espresso sul caso legato all’Inter (vedi articolo): «Come più volte ripetuto, le partnership con Inter e Roma sono contrattualmente gestite da Zytara. Quindi se qualcuno si aspetta da noi una risposta o dettagli in merito, purtroppo, nessuno di noi può parlare a nome suo. Conoscendo tutti i team coinvolti. Sono fiducioso che prenderanno tutte le misure necessarie per dare a tutti noi la fiducia e l’impegno per sfruttare la blockchain di DigitalBits. In definitiva, qui è dove viene creato il valore: fidiamoci del processo». Le parole del dirigente sono state riportate dal sito Calcio e Finanza.