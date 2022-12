Casini: «Serie A, numero di squadre non una priorità! Play-off…»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, intervenuto in conferenza stampa ha parlato di vari temi legati al massimo campionato italiano: dai Play-off alle seconde squadre. Queste le sue parole

PARTITE – Casini parla a proposito del tema del numero di partite: «Pensiamo che sarebbe meglio eliminare alcune amichevoli della Nazionale. La Fifa stessa aveva proposto recentemente una riduzione delle finestre ma la richiesta è stata respinta. Noi vorremmo partire da una ragionevole revisione, magari accorpando quelle di settembre e ottobre. Non è minore amore per la Nazionale, tutt’altro: se si aumentano troppo le qualificazioni per i grandi tornei, magari guardando il ranking o la storia alcune Nazionali potrebbero giocare meno partite di qualificazione».

PLAY-OFF – Casini, infine, si esprime sulla questione play-off in Serie A: «Il numero di squadre al momento non è la priorità, tanti e tali sono i problemi del calcio nella sua interezza. La Serie A nella sua storia ha avuto 16, 18, 20 squadre, ma in questo momento il tema è meno importante e urgente di quelli che sono stati trattati, e in assemblea tutti, anche i club che premono in questo senso, sono stati d’accordo. I playoff? Non è un tema che è stato trattato, i nostri campionati di riferimento sono Liga e Premier League, sono a 20 squadre e non hanno playoff. Quindi al momento di questo non si è discusso. Tema che si è accennato invece è l’ipotesi playout nel momento in cui si lavorasse con la Serie B a un diverso sistema».

Fonte: SportMediaset.it