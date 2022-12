Palmeri: «Brozovic? Dipende da un fattore! Ora è qui e non pensa all’Inter»

Brozovic è il grande punto interrogativo in casa Croazia e Inter in vista della finale terzo/quarto posto contro il Marocco (vedi articolo). Tancredi Palmeri, inviato ai Mondiali in Qatar per Radio Sportiva, fa il punto sul centrocampista nerazzurro e sulle chance di vederlo in campo sabato

VOLONTÀ – Marcelo Brozovic dopo il fastidio avvertito nella semifinale Mondiale contro l’Argentina, potrebbe non esserci nella finale terzo/quarto posto contro il Marocco. Secondo Tancredi Palmeri molto dipenderà da lui: «Bisogna capire le varie volontà, dipende dalla volontà del giocatore che non vorrà tirare il piede indietro. Rimane comunque un podio perché tra quarto e terzo posto c’è differenza, bisogna vedere quanto penserà in prospettiva Brozovic. Secondo me penserà a questa partita anche perché poi avrà a disposizione 15 giorni per recuperare e poi perché ora sei qui e non pensi all’Inter».