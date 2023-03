Casarin incredibile: «Tocco di Rabiot non punibile! Vi spiego»

Cesare Casarin in un suo intervento radiofonico su Rai Radio 1 da ex arbitro italiano ha spiegato perché a detta sua quello di Adrien Rabiot non sarebbe stato tocco di mano contro l’Inter.

“NON PUNIBILE” – Cesare Casarin cerca di dare una spiegazione alla non punibilità del palese tocco con il braccio del centrocampista francese: «Il tocco di Rabiot non è punibile. In questi ultimi anni si è inventato che ogni tocco di mano è fallo, e non è vero! Bisogna andare a vedere se c’è volontarietà in mezzo al campo quando questa palla “spiovuta” dall’alto forse tocca il braccio di Rabiot. Questo automaticamente non significa fallo. Quello di ieri era palesemente inesistente».