Casadei, da Londra a Milano per una sorpresa speciale a un ex Inter

Casadei torna a Milano, precisamente a Sesto San Giovanni, per un saluto speciale a un suo amico e ex compagno dei tempi dell’Inter. Il centrocampista del Chelsea Under-21 ha assistito alla partita di Serie C, Pro Sesto-Padova, per dare sostegno a Boscolo Chio.

GESTO D’AMICIZIA – Tra gli spettatori di Pro Sesto-Padova ne è spuntato uno d’eccezione. Si tratta di Cesare Casadei (vedi articolo), passato da Sesto San Giovanni per un saluto speciale a un ex compagno di squadra. Il centrocampista dell’Under-21 del Chelsea ha approfittato del suo ritorno a Milano per fare una sorpresa al suo amico Riccardo Boscolo Chio. I due avevano condiviso insieme l’esperienza nella Primavera dell’Inter e, nonostante l’attuale distanza, continuano a mantenere un bel rapporto. L’arrivo di Casadei, nel corso del match di Serie C, è stato notato, oltre che dall’amico, anche dai presenti che lo hanno accerchiato. Oltretutto, non sono passati inosservati lo zaino e la valigia che portava con sé il giocatore. Segno, probabilmente, dell’urgenza di velocizzare i tempi per riuscire ad assistere alla partita del suo vecchio compagno di spogliatoio. Un gesto d’amicizia semplice ma sincero, che dimostra l’umiltà del giovane Casadei.