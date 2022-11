Gonzaga: «Lukaku lascia l’Inter senza opzioni. Ma squadra più forte per…»

Gonzaga commenta la situazione dell’Inter, chiamata a rispondere in Serie A senza Lukaku. L’agente, ospite della trasmissione “Calcio Weekend Live”, si pronuncia anche sulle problematiche dei nerazzurri riscontrate in campo. Queste le sue parole nello studio di Sportitalia.

CALO DI CONCENTRAZIONE – Tiziano Gonzaga valuta la condizione dell’Inter, a poche ore dalla sfida contro l’Atalanta. Nel corso della trasmissione “Calcio Weekend Live”, l’agente dichiara: «Romelu Lukaku è un giocatore che sposta gli equilibri di qualsiasi squadra. Non averlo avuto per tutto l’inizio di stagione è stata una grave perdita. Se tu fai giocare Edin Dzeko (vedi focus) e Lautaro Martinez significa che non hai molto da cambiare nel corso della partita, nel caso in cui si dovesse mette in maniera differente da quella sperata. Però io sono convinto che l’Inter sia una squadra con il più forte potenziale come rosa del campionato. I cali di concentrazione e di tensione sono una cosa particolare, di preparazione della partita. Perché quando vanno in Champions League non ce l’hanno, anzi, giocano da grande squadra. La maggior parte dei giocatori che sono nell’Inter dovrebbero sapere che in Italia, anche con l’ultima in classifica, devi giocarti la partita e devi vincerla. Qualsiasi situazione hai per riaprire la partita devi sfruttarla». Questa l’idea di Gonzaga, espressa nello studio di Sportitalia, sull’Inter e sui giocatori a disposizione di Simone Inzaghi.