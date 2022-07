Carravetta dall’Inter al Como: «È la prima volta che mi trovo così bene»

Carravetta si è trasferita a titolo definitivo dall’Inter Women al Como Women (vedi articolo). L’attaccante classe 2002 ha espresso tutta la sua soddisfazione per la riconferma. Di seguito le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club

SODDISFATTA – Elisa Carravetta è molto soddisfatta della riconferma al Como Women: «Essere stata riconfermata dal Como Women per me è un onore – ha dichiarato Carravetta – è la prima volta nella mia (breve) carriera che mi trovo così bene con una squadra. Il mio obiettivo personale di quest’anno sarà crescere come calciatrice e come persona. Mentre per quanto riguarda gli obiettivi collettivi la cosa più importante sarà costruire un’ottima sinergia e giocare bene come squadra».

Fonte: comowomen.it