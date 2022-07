Dzeko, un ex attaccante inglese consiglia una nuova destinazione

Edin Dzeko resta uno dei possibili nomi in uscita in casa Inter. Sull’attaccante c’è l’interesse dell’Everton e un ex attaccante della squadra – Kevin Campbell, ora opinionista per Sky Sport UK – ha consigliato l’acquisto ai Toffees.

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI – Kevin Campbell, ex attaccante inglese, ha consigliato all’Everton – sua ex squadra – l’acquisto di Edin Dzeko. Queste le sue parole al portale goodisonnews.com: «Mi piace, è un buon giocatore. Penso che anche a 36 anni abbia molto da offrire all’Everton. Senza Richarlison a chi puoi affidarti? Calvert-Lewin ha avuto un brutto infortunio e Rondon non è stato all’altezza. C’è bisogno di qualcuno che sappia tenere il pallone e Dzeko sarebbe un grande acquisto. Potrebbe anche sorprendere molti».

Fonte – Goodisonnews.com