Carnevali scherza: «Ausilio e Marotta prossimi portieri dell’Inter»

L’Inter è in emergenza per la questione portieri, l’AD del Sassuolo Giovanni Carnevali scherza in collegamento su Sky Sport sul caso.

IRONIA – Un po’ di ironia non fa mai male in certe situazioni, ma fa capire cosa manca all’Inter. Carnevali ha detto: «Noi non gli diamo neanche un portiere, li teniamo tutti per noi. Spero per l’Inter lo trovino presto, altrimenti ci giocano Piero Ausilio e Giuseppe Marotta in porta. Si daranno da fare velocemente e lo faranno nel modo migliore».