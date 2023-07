Koke su Morata: «Non so se resterà, ma darà tutto per il club»

Alvaro Morata sembra in uscita dall’Atletico Madrid, lo riconosce anche il capitano della squadra di Diego Simeone Koke. Le sue parole per Marca.

POSSIBILE CESSIONE – Alvaro Morata ha attirato l’interesse dell’Inter, ma non solo. Tanti club anche italiani sul calciatore con un piede fuori dall’Atletico Madrid. Il capitano Koke ne parla così: «Morata e Joao Felix? Sono giocatori importanti in tutto il mondo. Sono giocatori professionisti e daranno tutto mentre sono qui. Sono professionisti, non sappiamo se continueranno, ma fino al giorno in cui saranno qui la prima cosa è avere rispetto per il club e i loro compagni di squadra e dare tutto per la squadra».