Radu, visite mediche completate. Attesa per il nuovo club

Ionut Radu ha completato le visite mediche per il suo nuovo club in Inghilterra. I dettagli dell’accordo per la cessione dell’Inter.

VIA – Prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. Nessun obbligo per il Bournemouth, che così ha portato in Inghilterra un nuovo portiere. L’Inter si libera del rumeno già girato la scorsa stagione prima alla Cremonese poi in Ligue 1 all’Auxerre. Radu ha già completato le visite mediche quest’oggi come nuovo calciatore del Bournemouth per Fabrizio Romano, manca solamente l’ufficialità.