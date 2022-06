Caressa: «Inter, panchina non di livello! Più nome che sostanza»

Caressa in un video pubblicato nel suo canale YouTube ha parlato della stagione dell’Inter e in particolare dei ricambi a disposizione di Simone Inzaghi.

NON ALL’ALTEZZA – Fabio Caressa dice la sua riguardo i ricambi a disposizione di Simone Inzaghi nel corso dell’ultima stagione appena conclusa: «La panchina dell’Inter è fatta più di nomi che di sostanza. Nel corso di questa stagione Alexis Sanchez era uno dei ricambi in attacco ma che però non ha convinto al massimo, e si è lasciato andare in alcune dichiarazioni un po’ inutili. Arturo Vidal le partite non le ha mai cambiate, anche se ha dimostrato sempre grande attaccamento».