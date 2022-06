Arnautovic, parla il fratello-agente: «All’Inter era un pazzo! Ora diverso»

Danijel Arnautovic, fratello di Marko attaccante del Bologna, intervistato su Tuttosport ha parlato anche del passato del suo assistito facendo riferimento all’Inter.

IN PASSATO – Danijel Arnautovic, fratello-agente dell’attaccante austriaco, ha parlato anche del suo passato in nerazzurro: «All’Inter quel momento era giovane e passò da una piccola città dell’Olanda, Enschede, alla grande Milano. Era tutto nuovo, tutto pazzo. Marko è cresciuto parecchio come persona: ha giocato in Germania, Inghilterra, Italia e Cina facendo tante esperienze di vita. Adesso è un uomo completamente diverso rispetto a dodici anni fa».

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia