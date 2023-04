Caressa: «Colpe a Inzaghi ma cosa può fare se non arrivano gol?»

Dopo la decima sconfitta dell’Inter in campionato Caressa prende le parti di Inzaghi (vedi focus). Per il conduttore di “Sky Calcio Club” il problema dei nerazzurri è l’attacco. Di seguito le dichiarazioni del giornalista.

NUMERI DELL’ATTACCO – Fabio Caressa parla della situazione dell’Inter e di Simone Inzaghi dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Così il giornalista nel corso della trasmissione di Sky Sport 24: «Quella dell’Inter è una crisi profonda. Tutti se la prendono sempre con Inzaghi ma è importante anche guardare i numeri dell’attacco nerazzurro. Sicuramente Inzaghi avrà le sue colpe e ha fatto i suoi errori ma se gli attaccanti poi non la mettono mai cosa può fare? Contro la Fiorentina le occasioni per segnare le hanno avute. Prima c’era un Lautaro Martinez trascinante e ora si è assopito. Ieri è stato riproposto anche Joaquin Correa, un giocatore che ormai il pubblico dell’Inter non vuole neanche vedere in panchina. La prestazione di ieri di Romelu Lukaku meglio delle altre? Non direi! Si è mangiato dei gol assurdi! L’Inter non ha più la mentalità? Quella deve venire dalla panchina». Così Caressa conclude la disamina sulla squadra di Inzaghi.