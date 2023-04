Sosa: «Inzaghi crei un gruppo! Azione di Mkhitaryan allarmante! Spiego»

Evidenziando un episodio di Inter-Fiorentina con Mkhitaryan protagonista, Sosa avanza una problematica che Inzaghi dovrebbe risolvere. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore intervenuto nello studio di “La Domenica Sportiva”.

PASSAGGIO – Roberto Sosa evidenzia un problema che riguarda la gestione di Simone Inzaghi all’Inter. Così l’ex calciatore ospite sulle reti di Rai 2: «Il problema più grande di Inzaghi si vede nell’azione di Henrikh Mkhitaryan. Lui fa una corsa da centrocampo e, invece di dare la palla a Romelu Lukaku, cerca l’azione personale. In queste situazioni si vede come l’allenatore deve incidere nel creare un gruppo. Lì Mkhitaryan doveva passarla all’attaccante. Magari con quell’occasione cambiava anche la partita dell’Inter e di Lukaku. Lottare per il secondo posto con questa squadra e questi giocatori non è possibile!».